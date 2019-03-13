شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: صلاح مضغوط بسبب ليفربول و المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب، عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال ربيع خلال تصريحات تليزيونية: "محمد صلاح له أكثر من دور داخل الملعب، وبعيد عن المستوى لأنه بشر في النهاية".

وعن الهجوم الذي يتعرض له: "أتمنى أن يكون جميع المحترفين مثل صلاح، فهو متواضع ومحب لوطنه، وفخر للعرب وليس مصر فقط".

وأضاف: "عنده ضغوط كثيرة مع ليفربول والمنتخب ومطالب بالتسجيل دائمًا، ولا يجب اصطياد كل شئ يفعله".