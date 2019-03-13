روكتس يتابع نجاحاته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع هيوستن روكتس سلسلته الناجحة، وحقق فوزه التاسع توالياً على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 118-106 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وعزز روكتس موقعه في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية، بعدما حقق فوزه ال 13 في آخر 16 مباراة وال 42 مقابل 25 خسارة في البطولة، في حين مني تشارلوت هورنتس عاشر الشرقية بالخسارة الرابعة توالياً، وال37 مقابل 30 انتصاراً.
وعاد نجم هيوستن جيمس هاردن أفضل مسجل في الفريق ب 28 نقطة، بعد أن تخطاه إريك غوردون في المباراة السابقة أمام دالاس مافريكس لأول مرة في 44 مباراة، واكتفى غوردون بتسجيل 22 نقطة، منها 5 ثلاثيات للمباراة الثالثة توالياً.
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