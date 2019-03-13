للإداري راي

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تاريخ النشر: 13/03/2019
حسان العبيدلي
للمدرب راي دايم باختياره وللإداري راي لكن بالإداره
ليه تتدخل بشعلٍ ما يخصك؟ تزعج المسكين دايم في قراره
لو فريقك بالدوري خسر من بيتحمل عواقب هالخساره؟!
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