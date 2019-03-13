للإداري راي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 13/03/2019

حسان العبيدلي للمدرب راي دايم باختياره وللإداري راي لكن بالإداره

ليه تتدخل بشعلٍ ما يخصك؟ تزعج المسكين دايم في قراره

لو فريقك بالدوري خسر من بيتحمل عواقب هالخساره؟! [email protected]

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