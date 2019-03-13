العين يعود بنقطة ثمينة من ملعب الاستقلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عاطف صيام

عاد العين بنقطة غالية من استاد آزادي الصعب عندما انتزع التعادل في الدقائق القاتلة أمام مستضيفه فريق الاستقلال بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق الياباني شيوتاني بعد أن كان خاسراً بهدف وحيد، ليتقاسم نقاط المباراة التي جرت بين الطرفين في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ليحصل كل فريق علي النقطة الأولى له بعد ان خسرا في الجولة الأولى، في حين تصدر الهلال السعودي بفوزه على الدحيل 3-1 في الرياض.

المباراة جاءت قوية من الجانبين ولعب العين بشكل تكتيكي وبتوازن في الشوط الأول واعتمد على الهجمات المرتدة وكاد ان يحقق مراده في مرتين عن طريق جمال معروف بتسديدة في القائم ثم ريان يسلم من كرة أبعدها الحارس الإيراني رحمتي، وعاب العين في هذا الشوط كثرة التمريرات الخاطئة في وسط الملعب الأمر الذي استفاد منه فريق الاستقلال في بعض الهجمات على فترات متباعدة بالرغم من أفضليته في الاستحواذ، ليفشل الطرفان في الوصول للشباك وينتهي الشوط سلبياً.

وفي الشوط الثاني بدأ العين بصورة جيدة ولكنه ارتكب العديد من الأخطاء اثمرت عن تقدم أصحاب الارض بجانب إضاعة العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة الغلة، وفي الدقيقة 85 أدرك العين التعادل عن طريق شيوتاني.

ولعب العين بغياب كايو ومحمد عبد الرحمن وإسماعيل أحمد، وفضل المدرب جاريدو إبقاء السويدي ماركوس بيرج على مقاعد الاحتياط ولعب مكانه جمال معروف الذي كاد في الدقيقة 27 يفتتح التسجيل لكن كرته أصابت القائم الأيمن للحارس الإيراني رحمتي، بعدها بأربع دقائق صدت العارضة العيناوية رأسية اللاعب زاكيوركنجي الذي استفاد من ضربة ركنية وحولها برأسه اصطدمت بالعارضة وشتتها الدفاع العيناوي، وفي الدقيقة 35 أنقذ حارس الاستقلال رحمتي مرماه من هدف عندما هيأ جمال معروف كرة في طبق من ذهب إلى ريان الذي سدد في الزاوية البعيدة طار لها الحارس الإيراني وحولها إلى ركنية ببراعة.

وانطلق الشوط الثاني بضغط عيناوي وبعد مرور ثلاث دقائق كاد محمد خلفان ان يضع العين في المقدمة عندما توغل بالكرة وسدد كرة اصطدمت بالمدافع ولامست العارضة وتحولت إلى ركنية، وفي الدقيقة 52 أنقذ الحارس خالد عيسى مرماه من هدف محقق عندما راوغ اسماعيلي دفاع العين وسدد كرة قوية حولها خالد إلى ركنية ببراعة، وبعدها بدقيقة سجل باقري هدف التقدم للاستقلال مستفيداً من ضربة ركنية حولها برأسه في الشباك كأول أهداف اللقاء،وفي الدقيقة 73 دفع مدرب العين بالمهاجم ماركوس بيرج مكان محمد خلفان وكذلك أجرى مدرب الاستقلال تبديلاً بدخول همام طارق مكان قودوين، وفي الدقيقة 85 أدرك العين التعادل عن طريق الياباني شيوتاني الذي استفاد من الكرة المرتدة من الدفاع وسددها قوية سكنت شباك حارس الاستقلال رحمتي.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الهلال السعودي فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات وتغلب على ضيفه الدحيل 3 - 1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني أدرك الياباني شويا ناكاجيما التعادل للدحيل في الدقيقة 75 ولكن بعد دقيقتين فقط سجل علي آل بليهي الهدف الثاني للهلال، وأكد الفرنسي بافتيمبي جوميز فوز الهلال بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.