مدارس رأس الخيمة تحتفي بضيوف الحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على برنامج المدن المضيفة في رأس الخيمة برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تحت شعار «ها هم أصحاب الهمم»، وودعت رأس الخيمة وفود 9 دول هي جنوب إفريقيا، وأستونيا، ومنغوليا، واليونان، وأذربيجان، وقبرص، وطاجيكستان، ولوكسمبورج، وكازاخستان.

واختتمت الوفود المشاركة ضمن برنامج المدن المضيفة الطواف في رأس الخيمة بزيارة مدارس الخران، وزمزم، والقاسمية، وجلفار، والأفق، والظيت، وحراء، والريادة، وسعيد بن جبير، وسط حفاوة كبيرة وبرامج متنوعة حظيت بالتقدير والإعجاب، حيث تجاوب الزوار مع برامج الاستقبال في المدارس والاحتفالات الحاشدة في المرافق المختلفة، إلى جانب البرامج التي عبرت عن التحضيرات الجيدة للبرنامج الخاص بالاستقبال الراقي ضمن لوحة معبرة ومشرفة رسمتها إمارة رأس الخيمة منذ أول يوم لاستقبال ضيوف الدولة، وسط مشاعر دافئة، تقديراً لرؤية القيادة الرشيدة في استضافة الحدث العالمي الكبير.

ومثلت لحظة الوداع لضيوف الإمارة أثناء مغادرة مقار الإقامة إلى أبوظبي، تمهيداً لبدء ضربة البداية في الأولمبياد الخاص العالمي، أكبر رسالة من التقدير والاحترام للحظات توصف بأنها تجسد القيم الفاضلة.

وقال راشد الخاطري، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن نجاح تجربة التبادل الثقافي مع الوفود الزائرة للدولة والإمارة بوجود 585 رياضياً يمثلون 9 دول استقبلتها رأس الخيمة تمهيداً للمشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي أبوظبي 2019 لأصحاب الهمم خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس/‏آذار الحالي، يعزز الصورة المشرفة بوجود الحدث العالمي على أرض الدولة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.