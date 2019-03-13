نجاح كبير لأولمبياد الشارقة للحضانات الحكومية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة للتعليم أمس الأول، نهائي الأولمبياد الرياضي الثاني للحضانات الحكومية بمدينة الشارقة والمنطقة الوسطى بمشاركة 8 حضانات في النهائي وهي: الليه، والرحمانية،والفلاح والبستان، وغرفتي الصغيرة، والمدينة الباسمة، وواسط، والطلاع.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية التي تعزز في المقام الأول صحة الطفل وتمنحه الثقافة الرياضية، حرصا على تنمية قدرات الأطفال الذهنية والعقلية والبدنية، وذلك لربطهم بالرياضة وممارسة الألعاب منذ سن الصغر، وفازت في هذه البطولة حضانة الرحمانية.

وعقب نهاية الفعاليات قام محمد أحمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم بالإنابة بتكريم جميع الأطفال المشاركين.