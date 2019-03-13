عمار بن حميد: الأولمبياد الخاص حدث رياضي وإنساني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بجهود اللجنة التوجيهية وفرق العمل والمتطوعين الذين قدموا كل ما لديهم من خبرات لاستضافة وفود الدولة المشاركة في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في إمارة عجمان خلال الأيام الماضية وتنفيذ برنامج متكامل للوفود وإعطائهم صورة إيجابية عما تشهده الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة من تطور وحضارة وإرث أصيل من العادات والتقاليد العربية.

وهنأ سموه رئيس اللجنة التوجيهية والأعضاء وفرق العمل والمتطوعين في برنامج المدن المضيفة خلال حفل الاستقبال لأكثر من 200 من المشاركين في استضافة الوفود والذي أقيم في منطقة مارينا عجمان بانجازهم التطوعي الوطني والإنساني المشرف في التطوع في أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 المقرر انطلاقها غداً.

وقال سموه: «إن ما قدمتموه من جهود وعمل يبرز دور شباب وبنات الإمارات والمقيمين على أرض هذا الوطن يدل على أنكم قادرون على استضافة أكبر الفعاليات والمناسبات ويثبت للعالم دوركم ككوادر وطنية وما قمتم به من دور متميز وكامل خاصة فيما يعنى بالتعريف بما تشهده الإمارات وما لديها من كنوز ومواقع سياحية وغير ذلك وكنتم على قدر المسؤولية فلكم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ومنا كل الشكر والتقدير».

وأثنى سموه على أداء المتطوعين الدؤوبة وحماسهم في العمل وكفاءتهم ورسالتهم السامية التي تمثل ركناً أصيلاً من ثقافة مجتمعية مستدامة وتعكس حرص جميع فئات المجتمع على تقديم المساندة لخطط إنجاح الفعاليات العالمية بما يجسد العادات الأصيلة لأهل الإمارات وترحابهم الكبير بضيوفهم الكرام القادمين من مختلف دول العالم في هذا الحدث العالمي الذي يقام على أرض الدولة كأكبر حدث رياضي إنساني في العالم يركز على تمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية من خلال قوة الرياضة.

وقال سموه إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الرياضي الكبير تعكس المكانة المتميزة التي تبوأتها على مستوى العالم في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أهمية برنامج المدن المضيفة الذي يهدف إلى نشر الوعي بين جميع دول العالم بتلك الجهود وتسليط الضوء على إنجازات أصحاب الهمم في ميادين مختلفة والمساهمة في نسج علاقات قوية بين مجتمعنا والمجتمعات التي تنتمي إليها الوفود المشاركة ما يتيح لنا تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات المشتركة في مجالات تنمية المجتمع.

من جانبها أكدت فاطمة المسافري رئيسة اللجنة التوجيهية أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وعمل الجميع كوحدة واحدة وإعلاء المصلحة الوطنية في الحدث العالمي الذي يجسد لنا صوراً ومشاهد تطوعية وإنسانية ومجتمعية من المتطوعين الذين يسهمون بشكل فعال في تنظيم الحدث واستضافة الوفود المشاركة.

وشارك في برنامج المدن المضيفة في إمارة عجمان وفود من 9 دول تمثلت في التشيك وفلسطين والبرتغال وأوكرانيا وتركمانستان وألبانيا والدنمارك بالإضافة إلى جورجيا وسلوفاكيا والتي تضم 414 رياضيا مشاركا من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.