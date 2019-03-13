عبدالله آل حامد يتفقد مركز العمليات الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة -أبوظبي يرافقه محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ومحمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة، أمس، مركز عمليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

واستمع من فريق العمل بالمركز لشرح عن جاهزية المركز والتطبيقات التي يتبناها لدعم الحدث الرياضي الكبير والدروس المستفادة التي يمكن اكتسابها.

وأكد آل حامد خلال الزيارة الجهود التي بذلتها دائرة الصحة - أبوظبي، لضمان جاهزية قطاع الرعاية الصحية، لتقديم الدعم الطبي اللازم خلال الحدث والتعامل بفعالية للاستجابة لحالات الطوارئ وفق أعلى أسس السلامة والجودة، حيث تمثل ذلك في تشكيل اللجنة الطبية للأولمبياد الخاص، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة وتدريب العاملين في المنشآت الصحية على التعامل مع الرياضيين من أصحاب الهمم، لضمان جاهزيتهم لتقديم خدمات متميزة للرياضيين والضيوف.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة بدور الخدمات الطبية المستمر والحيوي في توفير الرعاية الطبية لضيوف الدولة، وقدم شكره لكافة العناصر الطبية في كافة مناطق الدولة، والتي برهنت على كفاءتها وجاهزيتها لتغطية الحدث.