اخبار الرياضه

عبدالله آل حامد يتفقد مركز العمليات الطبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله آل حامد يتفقد مركز العمليات الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة -أبوظبي يرافقه محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ومحمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة، أمس، مركز عمليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.
واستمع من فريق العمل بالمركز لشرح عن جاهزية المركز والتطبيقات التي يتبناها لدعم الحدث الرياضي الكبير والدروس المستفادة التي يمكن اكتسابها.
وأكد آل حامد خلال الزيارة الجهود التي بذلتها دائرة الصحة - أبوظبي، لضمان جاهزية قطاع الرعاية الصحية، لتقديم الدعم الطبي اللازم خلال الحدث والتعامل بفعالية للاستجابة لحالات الطوارئ وفق أعلى أسس السلامة والجودة، حيث تمثل ذلك في تشكيل اللجنة الطبية للأولمبياد الخاص، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة وتدريب العاملين في المنشآت الصحية على التعامل مع الرياضيين من أصحاب الهمم، لضمان جاهزيتهم لتقديم خدمات متميزة للرياضيين والضيوف.
وأشاد رئيس اللجنة المنظمة بدور الخدمات الطبية المستمر والحيوي في توفير الرعاية الطبية لضيوف الدولة، وقدم شكره لكافة العناصر الطبية في كافة مناطق الدولة، والتي برهنت على كفاءتها وجاهزيتها لتغطية الحدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله آل حامد يتفقد مركز العمليات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا