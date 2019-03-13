مجلس إدارة الشارقة يشيد بإنجازات فرقه الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أشاد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بالإنجازات المميزة لجميع الألعاب الفردية والجماعية خلال الموسم الرياضي 2018-2019.

وثمّن المجلس في هذا الصدد إنجاز السباح البطل الشيخ سالم بن سلطان بن محمد القاسمي نجل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الذي تُوج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس الإمارات للسباحة بعد تحطيمه الرقم القياسي في السباحة لمسافة 200 متر حرة في الفئة العمرية تحت 14عاماً، محققاً زمناً قدره: 2:11:32 دقيقة ومتخطياً الرقم السابق المسجل قبل 11 عاماً وهو 2:12:99 دقيقة، وذلك في أولى مشاركاته في بطولات الاتحاد المحلية تحت راية نادي الشارقة الرياضي، إضافة إلى تألقه وحصوله على 3 ميداليات فضية في سباقات 50 متراً «فراشة وحرة» و100 متر حرة في البطولة ذاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد أمس الأول بمقر شركة الشارقة للاستثمار برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس المجلس بحضور محمد جمعة بن هندي نائب رئيس المجلس وناصر سعيد بن عفصان الأمين العام للنادي وعبيد الشامسي، مدير المكتب القانوني، ومحسن مصبح رئيس شركة الكرة ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية وإبراهيم الجروان رئيس شركة الاستثمار، وسعيد مطر فيروز رئيس المركز الإعلامي، ومحمد سعيد بوزنجال مشرف الفريق الأول لكرة القدم. وأشاد المجلس بالإنجازات المميزة لجميع الألعاب الفردية والجماعية خلال الموسم الرياضي 2018-2019، التي كان أبرزها حصول رجال كرة اليد على لقبي السوبر وكأس الإمارات وتتويج فريق شباب كرة السلة ببطولتي الدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

فيما تمكن فريق شباب كرة اليد من مواصلة سيطرته على بطولة الدوري وكأس السوبر وتتويج صغار كرة اليد ببطولة دوري الصغار لكرة اليد للموسم الثاني على التوالي إلى جانب حصول تايكوندو الشارقة على كأس الترتيب العام وكأس المركز الأول «رجال وشباب» وكأس المركز الثاني ناشئين في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للتايكوندو، في حين تم تتويج الدراج أحمد سلمان، بطلاً للإمارات بعد فوزه بكأس الفردي ودرع التفوق العام.

وفي الجودو أحرز نادي الشارقة 5 ميداليات ملونة، في بطولة دوري عام التسامح للجودو وحصد سبّاحوه 17 ميدالية ملونة في بطولة الشارقة الرابعة للسباحة.

واطّلع المجتمعون على أداء لجنة النظم والهيكلة، وما توصلت إليه من مقترحات لتطوير نظم العمل الإدارية والمالية بالنادي، وفقاً للخطط الاستراتيجية المرسومة وبما يتوافق مع رؤية مجلس الإدارة في التطوير الشامل لمنظومة العمل داخل النادي.

وناقش مجلس الإدارة آخر استعدادات فريق رجال كرة اليد للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية ال21 بدولة الكويت التي ستقام خلال الفترة من 20 مارس الجاري حتى الأول من إبريل المقبل واعتمد مشاركة فريق نادي الشارقة للمبارزة في بطولة بلجيكا الدولية واستعرض بعض الملفات المتعلقة بشركة الاستثمار والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.