ساعات ذكية للرياضيين المشاركين لمراقبة لياقتهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدّم الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019 للآلاف من الرياضيين المشاركين والقادمين من مختلف أرجاء العالم، الفرصة لمراقبة أدائهم والمحافظة على مستواهم ولياقتهم البدنية وأحوالهم الصحية، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الرياضية القابلة للارتداء.

ويمكن لكل واحد من 7500 رياضي خلال الحدث الإنساني والرياضي استخدام الساعة الذكية الحديثة طوال فترة الألعاب العالمية.

وحتى الوقت الحالي، فإن الرياضيين من أكثر من 150 دولة مشاركة في المنافسات يستخدمون ما يزيد على 5 آلاف ساعة ذكية، كما أكدوا استفادتهم من استخدام هذه الأجهزة وتأثيرها الإيجابي فيهم. وتساعد هذه الساعات المزودة ببطاقات سيم ذكية، على تعقب مواقع الرياضيين، وحساب عدد الخطوات التي يمشونها يومياً، كما أنها تراقب معدل ضربات القلب، وتقدم بيانات متعلقة بالرياضة عن الصحة والسلامة.

وبالاعتماد على هذه الأجهزة، سيتمكن الرياضيون والمدربون من تحقيق أقصى فائدة خلال التدريبات.

ويمثل توزيع هذه الساعات الذكية امتداداً لبرنامج الصحة والسلامة الذي أطلقه الأولمبياد الخاص، والذي يهدف إلى تحسين ظروف الرياضيين قبل انطلاق الألعاب العالمية.