الفجيرة تكمل استعداداتها لانطلاق مونديال «الإكس كات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق غداً على كورنيش الفجيرة فعاليات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة (الإكس كات)، التي تستضيفها عروس الساحل الشرقي يومي 14 و15 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة 12 زورقاً يقودها 24 متسابقاً من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتهم فرسان الإمارات الذين يشاركون بزوارق مختلفة، هي أبوظبي تيم، وزورق شرطة دبي، إلى جانب بريطانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وأستراليا وروسيا التي انضمت هذا العام.

وتصطف الزوارق المشاركة، ابتداء من يوم غد، في مسيرة تجوب أنحاء الفجيرة، تمهيداً للإعلان عن انطلاقة البطولة، بعد أن أكملت اللجنة المنظمة كافة التحضيرات لإخراج المونديال البحري في أفضل صورة تنظيمية تليق بالمكانة السامية للدولة التي أصبحت رائدة في تنظيم الفعاليات البحرية، وأعدت الفجيرة عدتها، ولبست حلة زاهية الألوان، وتم توفير كافة وسائل الراحة لاحتضان أمراء البحار في الجولة الافتتاحية من البطولة..

وأكد أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية كان بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسمو ولي عهده، علاوة على متابعة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي البحري، وتضافر جميع الجهود من أجل عكس الوجه المشرق للفجيرة، مؤكداً أن الهدف من تنظيم سباقات الزوارق السريعة تنويع النشاط الرياضي في المنطقة، والترويج السياحي والتجاري لعروس بحر العرب، من خلال احتضان العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والعالمية، وأشار إلى أن ما يميز الحدث هذا العام إضافة «كأس الفجيرة للتحدي» التي يحظى بها بطل الجولة، فضلاً عن الكثير من الفعاليات التراثية والترفيهية لجذب المزيد من الجماهير، كما تم تشكيل العديد من لجان العمل؛ لضمان الاستعداد الجيد، وإخراج المونديال البحري بالشكل اللائق، لتتواصل مسيرة الإنجازات، بعد أن سبق لنادي الفجيرة الدولي الفوز بجائزة أفضل تنظيم على مستوى العالم أكثر من مرة، عند استضافة بطولات العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى والفورمولا خلال السنوات السابقة.

وأكد أحمد إبراهيم أن هناك تواصلاً مستمراً مع هيئة الأرصاد الجوي وميناء الفجيرة؛ لمعرفة الأجواء وحالة البحر طوال يومي السباق، مبيناً أن الجهات المعنية أكدت انحسار موجة الرياح العاتية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وقال إن سباق كأس التحدي «جائزة الفجيرة الكبرى» سينطلق غداً بالتجارب الحرة وسباق السرعة «كسر الكيلو»، يعقبه السباق الرئيسي في الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن كل شيء أصبح جاهزاً منذ بدء توافد الزوارق المشاركة في الحدث، ويتم الآن التنسيق مع الجهات المعنية والشرطية؛ لتحديد خط سير المسيرة البحرية على امتداد كورنيش الفجيرة.

على خط آخر، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً أمس، بمقر النادي البحري برئاسة أحمد إبراهيم المدير التنفيذي، وبحضور ممثلي الدوائر المحلية البلدية، والأشغال، والشرطة، والميناء، وجمعية الصيادين، وحرس السواحل؛ للوقوف على سير الاستعدادات للحدث الذي سيحظى بتغطية إعلامية واسعة.

تبدأ أحداث جولة الفجيرة، اعتباراً من اليوم، بالفحص الفني والاجتماع التنويري للمتسابقين، بجانب الاستقبال الرسمي للزوارق المشاركة، على أن يشهد يوم غدٍ التأكد من خط سير السباق، والتجارب الرسمية، وسباق السرعة أفضل زمن (كسر الكيلو)، والذي يحظى بأهمية كبيرة لدى المتسابقين؛ حيث يأخذ المتصدر الأفضلية في الانطلاقة، خلال السباق الرئيسي الذي سيقام عند الثالثة عصراً من يوم الجمعة، يعقبه الحفل الختامي، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.