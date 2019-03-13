جامعة الشارقة بطلة السلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق جامعة الشارقة ببطولة كرة السلة للسيدات بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جامعة ولينجونج في دبي 59 -24، ومثل فريق جامعة الشارقة كنزي ياسر وإيمان ودانه عبد اللطيف وافتراء السيد وروضة محمد ونوران طارق ومنة مدحت، وشهد الملكي وفسيلة علي ونيبال أسامة، وهدير علاء، وياسمين رامز ونور هنداوي وفاطمة فيجالي ويشرف على تدريب الفريق الشيماء كمال.

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