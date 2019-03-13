النصر يواجه أرسنال 26 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أعلن نادي النصر عن توقيع اتفاقية مع نادي أرسنال الإنجليزي تهدف إلى استضافة فريق «المدفعجية» في دبي لخوض مباراة ودية أمام «العميد» في إطار تدشين استاد آل مكتوم رسمياً يوم 26 مارس/‏ آذار الحالي.

وقال أحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر: «يسرنا أن نستقبل نادي أرسنال العريق في دبي للمشاركة في مباراة ودية احتفالاً بالافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم، وسوف تشكل مباراة النصر وأرسنال حدثاً تاريخياً بارزاً سيضاف إلى أهم المحطات في تاريخ النادي العريق الذي تأسس منذ 73 عاماً».

وأضاف: «استضاف نادي النصر خلال السنوات الماضية أشهر الأندية العالمية، كان من بينها فريق أرسنال في 1976، وسوف تشكل المواجهة المرتقبة فرصة مثالية يطور خلالها نجومنا مهاراتهم ويروجون الاستاد لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم».

ومن جهته، قال مدرب فريق أرسنال أوناي إيمري: «يشرفنا أن نكون جزءاً من احتفالات الافتتاح الرسمي للاستاد الجديد، ويسرنا أن يقوم الفريق بتدريباته في طقس دافئ بعيداً عن الروتين، خصوصاً قبيل مواجهات المرحلة النهائية من الموسم».

وتشكل المباراة جزءاً أساسياً من استعدادات أرسنال لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد يوم الأول من إبريل/‏ نيسان المقبل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يزور فريق نادي أرسنال، خلال فترة وجوده في دبي الممتدة لخمسة أيام، قصر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، ومركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 100 درهم وستكون متوفرة في نادي النصر وعبر موقع بلاتينيوم خلال الأيام القادمة.