منصة أبطال «دو» تختتم مرحلة نصف النهائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منصة أبطال دو لكرة القدم بكأسيها للمدارس والفرجان، نصف النهائي الوطني للبطولة بنجاح باهر يعكس مدى قوة الفرق التي جاءت من كل إمارات الدولة لتنافس في أفضل بطولة كشفية للشباب في دولة الإمارات.

أقيمت المباريات على ملاعب ذا سفنس بدبي، وقال ألبيرتو بيريز مُدرب فريق لاليغا فالنسيا للفتيات: «نحن سعداء للغاية بتحقيق الخطوة الأولى والوصول إلى النهائي، والآن علينا أن نستعد لتحقيق اللقب وأعتقد أن الفتيات مُستعدات لذلك».

من جهته، قال عبد الواحد جمعة نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي في دو:«اقتربنا من خط نهاية منصة أبطال دو لموسم 2018-2019 وهو الموسم الرابع للمنصة التي عملت منذ يومها الأول على تمكين الشباب وإتاحة فرصة ذهبية لكل اللاعبين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة للتنافس وبدء حياتهم المهنية كلاعبي كرة قدم محترفين».

وأبدى فيرناندو سانز المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني «لاليغا» في الشرق الأوسط ورئيس المشاريع الدولية إعجابه بالمستويات التي ظهر بها اللاعبون واللاعبات في نصف النهائي».

وتأهل لنهائي تحدي الفتيات فريقا فالنسيا وسيتي إف سي، بينما تأهل لنهائي كأس مدارس الإمارات فريقا ديسك، الشويفات لفئة تحت 12 سنة، والمعرفة وديسك لفئة تحت 14 سنة، وديسك وراشد بن سعيد، لفئة تحت 16 سنة وتأهل لنهائي كأس فرجان الإمارات فريقا دراجون أكاديمي وستايونس إف سي، وباكي 10، والعين سيتي والمعرفة وفريق المرحوم أحمد.