الحمرية على بعد نقطة من الفوز بلقب دوري شباب الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحمرية: عصام هجو

أكد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن فريق كرة القدم لفئة الشباب في نادي الحمرية يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين، وأن انسجام اللاعبين فيما بينهم من جهة، ومع الأجهزة الفنية والإدارية من جهة أخرى، هو مفتاح النجاح، وهو سر الارتقاء بمستوى «العنابي» الشاب.

وأشاد الشامسي بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للنادي وأبنائه اللاعبين، مثمناً المتابعة الحثيثة لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام، لحرصهما ومتابعتهما لكافة الجوانب الفنية والإدارية والتطويرية التي تنظم عمل الأندية الرياضية في إمارة الشارقة.

جاءت تصريحات الشامسي في أعقاب وقوف شباب الحمرية على بعد خطوة من التتويج بلقب دوري الشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حافظ على الصدارة برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن البطائح الثاني، في حين يأتي دبا الحصن ثالثاً برصيد 23 نقطة.

وقاد المدرب محمد إسماعيل عبدالله فريق الحمرية للصدارة عبر الفوز في 9 مباريات والتعادل ثلاث مرات وعدم الخسارة في أي لقاء.

ونوه جمعة عبيد الشامسي بأن ثقة النادي كبيرة بلاعبي فريق الشباب وقدرتهم على حسم اللقب لصالحهم بالدوري والكأس وتحقيق مفاجأة الموسم بالصعود إلى منصة التتويج وسط حماس وإصرار ورغبة أبناء النادي ومتابعي الفريق في إنجاز المهمة الأولى في تاريخ الفريق.

وأشار الشامسي إلى أن إدارة الفريق ممثلة بالجهازين الفني والإداري تواصل خططها الدؤوبة وتكثف إجراءات تأهيل الفريق لما تبقى من الموسم لإسعاد الجماهير بالحمرية، كاشفاً أن مجلس إدارة النادي يتابع عن كثب تدريبات الفريق والمباريات لرفع معنويات اللاعبين وشحذ هممهم، خصوصاً بعد أن قدم الفريق عروضاً رائعة وقوية واستثنائية خلال مشوار المنافسة التي كانت كفيلة باعتلائه الصدارة.

وأشاد الشامسي بالجهاز الفني الوطني للفريق، ممثلاً بالمدرب الوطني الشاب محمد إسماعيل عبدالله، ومدرب الحراس الوطني أحمد الزرعوني، وبكافة الكوادر الرياضية والفنية والإدارية.

وبين الشامسي، أن شباب الحمرية يضم كوكبة من اللاعبين المميزين الذين يشكلون مستقبل النادي ونواة الفريق الأول لكرة القدم.

من جانبه، أوضح المدرب الوطني محمد إسماعيل عبدالله مدرب شباب الحمرية أن الفريق يركز على مواصلة مشواره نحو حصد لقب الدوري العام وكأس الشباب، منوهاً بأن الفضل يعود للعمل الفني والجماعي المنظم والتجهيزات فائقة الجودة التي وفرها النادي، ممثلاً بمجلس الإدارة برئاسة جمعة عبيد الشامسي، ومتابعة الفريق وتحفيزه، مما عزز من وتيرة الإنجازات، وتصدر الفريق لقائمة الدوري والكأس، كاشفاً عن أن اللاعبين هم نواة الإنجاز وصانعو الفرق في الصدارة لإصرارهم على تحقيق الهدف المنشود والوصول لمنصة التتويج.

وقال الإداري حميد عبيد المهيري إن الفريق قادر على خطف اللقب والوصول لمنصة التتويج وتحقيق تطلعات النادي، مشيراً إلى أن النادي دعّم صفوفه باللاعبين ذوي المواهب الواعدة، بجانب تعزيز إمكانات الأجهزة الفنية والإدارية.

وأضاف المهيري أن الفريق سيلبي طموحات النادي ويخطف الألقاب والأضواء على مستوى الدوري والكأس، مؤكداً أن إدارة الفريق الفنية تتطلع عبر خططها لتأهيلهم للمراحل القادمة مستقبلاً.

ونوه المهيري بأن الفريق يضم مجموعة نوعية من اللاعبين الشباب الذين يمثلون المستقبل.

وبين هداف الحمرية يحيى حسن (12 هدفاً)، أن جل تركيز اللاعبين منصبّ على ما يقدمونه في المشاركة الحالية، وأنهم سعداء بما وصلوا إليه وصدارتهم للدوري والكأس، مشيداً بجهود زملائه اللاعبين وأجهزة الفريق الفنية والإدارية.