معرض فني تضامني يسلط الضوء على إرث الأولمبياد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الأولمبياد الخاص (الألعاب العالمية أبوظبي 2019) إقامة معرض فني تضامني يقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات والأعمال الفنية التي نفذها عدد من الفنانين من ذوي التحديات الذهنية وغيرهم، وذلك في فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وتستمر فعاليات المعرض الفني الذين ينظمه الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، ومؤسسة أمديست، من 14 إلى 23 مارس، وسيكون مفتوحاً أمام الجميع للحضور.

ويتضمن الحدث أعمالاً فنية نفذها عدد من الفنانين التشكيليين من الإمارات ومختلف أرجاء العالم، كما يحتفي بالتضامن ويسلط الضوء على مواهب أصحاب الهمم.

ومن ضمن المعروضات التي يقدمها الحدث الفني، مجموعة من الأعمال الفنية التي تم إبداعها خلال سلسلة ورش العمل الفنية التضامنية التي أقيمت خلال الأشهر الماضية في منارة السعديات في أبوظبي.

ويشارك «مواهب» الأستوديو الفني لأصحاب الهمم ومقره دبي، في تقديم مجموعة من الأعمال الفنية التي ستعرض في الحدث، كما يتضمن أعمالاً أخرى من عدد من المؤسسات الأخرى مثل جمعية الإمارات للتوحد، و«أهداف الإمارات»، و«بلاك كانافاس» المجموعة الفنية المجتمعية ومقرها أبوظبي، إلى جانب عرض مجموعة من أعمال الفنان الإماراتي عبدالله لطفي.

كما يتضمن الحدث الفني التضامني إقامة معرض «AccessAbility»، الذي يقدم قصصاً فردية لأشخاص من ذوي التحديات. وينظم هذا المعرض بالتعاون ما بين سفارة السويد، واللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وجريدة «ذا ناشونال» لتقديم قصص ملهمة ل 14 شخصاً من أصحاب الهمم من المقيمين في الإمارات.