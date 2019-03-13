شرطة عجمان وإيمز أول المتأهلين لربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

تواصلت منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وبتنظيم من الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بمشاركة 12 فريقاً، وتقام منافسات البطولة في ملاعب مركز كواترو الرياضي الشريك التنظيمي للحدث.

وضمن فريق القيادة العامة لشرطة عجمان تأهله للدور ربع النهائي بتغلبه على متصدر المجموعة فريق دائرة التنمية السياحية بعجمان 2-1، ليتصدر بذلك فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويتأهل رسمياً للدور التالي.

ولحساب المجموعة الثانية استطاع فريق الشؤون الإسلامية والأوقاف تعويض خسارة مباراته الأولى وتغلب على فريق لكزس للسيارات راعي البطولة بثلاثية نظيفة ليعود للمنافسة على بطاقات التأهل للدور ربع النهائي بعد حصده أول 3 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة نجح فريق إيمز جروب من مواصلة انتصاراته بعد فوزه العريض على فريق دائرة التنمية الاقتصادية 6-1 ليتصدر ويضمن تأهله للدور ربع النهائي برصيد 6 نقاط

واختتمت مساء أمس مباريات الجولة الثانية من البطولة بإقامة 3 مباريات حيث التقى لحساب المجموعة الأولى فريقا دائرة البلدية والتخطيط مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ومصرف عجمان مع الإدارة العامة للدفاع المدني لحساب المجموعة الثانية، بينما اختتمت المباريات بلقاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومؤسسة المواصلات العامة.