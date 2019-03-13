الشارقة تودع المشاركين بالأولمبياد الخاص بالابتسامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودعت الشارقة ضيوفها وفود الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، الذين يمثلون 24 دولة، بعد اختتام برنامج المدن المضيفة المصاحب للأولمبياد الذي أقيم في الفترة من 8 إلى 11 مارس/‏ آذار الجاري.

حيث استضافت الإمارة الباسمة 1638 لاعباً من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاعبي السعودية والبحرين والكويت ولبنان والعراق والسودان، إلى جانب عدد من الفرق الرياضية المشاركة من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين.

وكان في وداع الوفود الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة واللجان العاملة والمتطوعين، والذي ودعهم بالابتسامة، وتمنى لهم التوفيق وتحقيق طموحاتهم من هذه المشاركة التاريخية، ونيل الميداليات والمراكز الأولى.

وغادر الوفود منطلقين إلى العاصمة أبوظبي، استعداداً لبدء المنافسات العالمية، بعد أن قضوا 4 أيام في رحاب الشارقة، ضمن برنامج المدن المضيفة.وقد نظمت اللجنة المحلية للشارقة، عبر البرنامج، العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات، التي حققت الأهداف المرجوة منه، وهي تعزيز التبادل الإنساني والثقافي، والتعرف عن قرب إلى دولة الإمارات ورؤيتها الداعية إلى بناء المجتمعات المتوحدة والمتضامنة التي تقبل الآخر.

وكان أبرزها زيارة الوجهات السياحية المهمة في الإمارة، والمتاحف والمواقع الأثرية، وهي: مركز حيوانات شبه الجزيرة، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، ومتحف الشارقة العلمي، وجزيرة النور، ومتحف الشارقة للآثار.

كما نفذت للوفود برنامجاً تراثياً متكاملاً تمثل في زيارتهم للقرية التراثية بمدينة الحمرية، التي استمتعوا من خلالها بالأجواء التراثية الأصيلة، وتعرفوا إلى تاريخ المنطقة، وملامح الموروث الشعبي، والهوية الوطنية لشعب الإمارات.

كما نظمت برنامجاً تفاعلياً بالشراكة مع 17 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة.وحلت الوفود ضيفة على كل من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، و الجامعة الأمريكية بالشارقة، وجامعة الشارقة، وكلية الأفق، ومدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي، ومدرسة المجد للتعليم الأساسي الحلقة2، ومدرسة أم رومان للتعليم الأساسي الحلقة 2، ومدرسة الحيرة للتعليم الثانوي، ومدرسة رقية للتعليم الثانوي، ومدرسة النوف للتعليم الأساسي حلقة 2، ومدرسة الشارقة الأمريكية، ومدرسة الشعاع الخاصة، ومدرسة العالم الجديد، و مدرسة ابن خلدون الخاصة، ومدرسة فارايسترن الخاصة، ومدرسة العناية الإنجليزية الخاصة، ومدرسة بيس الدولية.

وكان وداع الوفود مملوءاً بمشاعر الأخوّة والمحبة وروح الأسرة الواحدة، التي سادت على مدى أيام الاستضافة الماضية، وأشادت الوفود بالجو العائلي الذي شعروا به بين إخوانهم في الشارقة.