شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتدرب فى الإسماعيلية اليوم استعدادا لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأربعاء، أول تدريب له بمدينة الإسماعيلية خلال المعسكر المغلق، وذلك استعداداً لمباراة الفريق بالجولة السادسة والعشرين من الدورى والتى تجمعه بنظيره سموحة، وهى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على استاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة لاعبى الفريق البورسعيدى 26 لاعباً هم أحمد مسعود، محمود السيد، الحارس الناشئ محمد شحاتة، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، الفلسطينى محمد صالح، الناشئ حسام أشرف، محمود حمد، كريم العراقى، محمد شطة، مصطفى سلامة "طيارة"، الحسينى سمير، عمرو موسى، فريد شوقى، عبد الله بيكا، إيزى إيميكا، سعيد سينبورى، إسلام عيسى، إسلام عطية، محمد جريندو، حسين رجب، أحمد ياسر، محمد جابر، ايزيكال باسى، أوستين اموتو، محمود وادي.