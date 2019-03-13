شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم: باب المنتخب الأوليمبى مفتوح لكل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة . وقال عبد الكريم، فى تصريحات خاصة، إن مباراة مالاوى الماضية شهدت ضم عناصر جديدة لأول مرة، كما أن الجهاز الفنى يحرص على متابعة مباريات البطولة المحلية لاكتشاف عناصر جديدة وضمها الفترة المقبلة . يذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب ومعتمد جمال ووائل رياض شتيوس وأسامة عبد الكريم شهد مباراة شباب الأهلى والزمالك فى بطولة الجمهورية، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

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