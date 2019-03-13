شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: تدعيمات يناير صنعت الفارق في الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بفوز فريقه على الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري.

وقال وليد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « صفقات يناير صنعت الفارق في الاتحاد السكندري، عمار حمدي ومانجا وأحمد توفيق، وحققنا انتصارين أمام الإنتاج والجونة»

وأضاف: « دعم الإدارة ومحمد مصليحي رئيس النادي المتواجد مع الفريق مع الجونة سبب من أسباب انتصارات الفريق الأخيرة»