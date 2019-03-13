شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ابراهيم عن أزمة المهاجمين: "مفيش مواهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء ابراهيم مهاجم النادي الأهلي السابق، أن السبب الحقيقي في أزمة إهدار الفرص السهلة التي طرأت مؤخراً على الدوري المصري،تعود إلى قلة المواهب، خاصة بعد اعتزال جيل عماد متعب وعمرو زكي.

وأكد نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الاعتماد على العنصر الأجنبي في هجوم القطبين، لم يؤثر على هذه الظاهرة إطلاقاً فاللاعب الجيد يفرض نفسه على الساحة في وجود المنافس الأجنبي.

أضاف ابراهيم أن تطور هذه الظاهرة قد يؤثر على المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية المرتقب اقامتها يونيو المقبل، مشيراً إلى أن العلاج الوحيد لهذه الأزمة يرجع إلى تخصيص فقرات تدريبية للمهاجمين تخفيف الضغط العصبي عنهم، مشدداً على ضرورة منح الفرصة لقطاعات الناشئين داخل الأندية وضرورة استكممال مشروع الألف محترف .