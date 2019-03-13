القنوات المفتوحة وموعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا| موعد مباراة محمد صلاح...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجانا اليوم الأربعاء 13-3-2019، وذلك ضمن مباريات دوي أبطال أوروبا 2019، وموعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم، هي مباراة العودة، يستقبل من خلالها نادي بايرن ميونخ الألماني ليفربول الإنجليزي، على ارضية ملعب اريانز أرينا، في واحدة من أهم مباريات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا 2019، والتي يطمح من خلالها كل طرف إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وضمن التواجد في مباريات الدور القادم، من دوري الأبطال، كما سنقدم بجانب القنوات المجانية توقيت مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء، والقناة الناقلة لمباراة بايرن ميوتخ وليفربول مباشرة، على قنوات بي إن سبورت HD.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم

موعد وميعاد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم، جاء في جدول مباريات العودة من الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا 2019، أنه سيكون اليوم الموافق ل 13 مارس 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، بتوقيت مصر المحلي، ستنطلق مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت المحلي، وفي منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشرة

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول مباشرة، على قنوات بي إن سبورت الرياضية، ستكون هي قناة بي إن hd 1، وخصصت القناة معلقين، من أجل التعلق على لعبة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم، وهما كل من المعلق عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، فما سيتواجد على القناة الصوتية الثانية المعلق خليل البلوشي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجانا

في هذه الفقرة سنقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ مجانا اليوم، حيث تقوم بعض القنوات الأوروبية المفتوحة، بعرض مباريات دوري أبطال أوروبا، ومن بينها، قناة أرينا سبورت المفتوحة، التي تقوم بعرض مباريات دوري الأبطال مجانا، كما ستكون قناة دهوك المفتوحة، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم، بالإضافة إلى تردد قناة ZDF HD المفتوحة، الذي سيكون من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول مجانا اليوم 13-3-2019.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ مجانا

في هذه الفقرة ستجدون معلومات ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبارين ميونخ مجانا في الأسفل، من أجل ادخل تردد القنوات الناقلة إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

القناة القمر الصناعي التردد قناة دهوك HD NSS 57 E 11188 قناة أرينا سبورت Eutelast 11512 varzish sport hd Apstar 2r 12548 قناة ZDF HD هوت بيرد 11054 قناة ZDF HD أسترا 11953 cbc sport hd اوروبا ستار 1 11135

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مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

في مباريات دور المجموعات، كان نادي الريدز تمكن من نجاوز دور المجموعات، في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، وذلك برصيد تسعة نقاط، حققها بعد الفوز في ثلاثة مباريات، وانهزم في ثلاثة مباريات، وفي المقابل بايرن ميونخ، يدخل موعد مباراة ليفربول القادمة، بعد تجاوز الدور الماضي، في المركز الأول،ـ من المجموعة الخامسة، وذلك برصيد أربعة عشرة نقطة، حققا الفريق بعد الفوز في أربعة مباريات، والتعادل في مباراتين.

نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

في مباراة الذهاب، كانت انتهت نتيجة المواجهة، بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، مما يجعل مشاهدة مباراة اليوم في ألمانيا، مفتوحة على كل الإحتمالات، حيث التعادل السلبي، سيتم التوجه من خلاله إلى الأشواط اللإظافية، من ثما إلى ضربات الجزاء، أما التعادل الإيجابي، يأهل زملاء محمد صلاح ليفربول، والفوز يأهل الفريق الفائز مباشرة.

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