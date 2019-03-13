البث المباشر لمباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء في اياب دوري الأبطال lIVE HD كورة لايف|...

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 12 مارس بث مباشر عبر قناة Bein sport، حيث يلتقي الفريقان اليوم في إطار منافسات إياب دور الـ 16 “ثُمن النهائي” من بطولة دوري أبطال أوروبا بإستضافة من يوفنتوس لغريمه أتلتيكو، والمباراة مقامة على أرض ملعب “أليانز ستاديوم” في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويسبق المباراة استديو تحليلي خاص، حيث سيكون على يوفنتوس تأدية مهمة صعبة اليوم.

كانت نتيجة مباراة الذهاب والتي أُقيمت على أرض ملعب “واندا ميتروبوليتانو” قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بهدفين مقابل لاشئ، سُجل الهدف الأول في الدقية 78 من زمن المباراة عن طريق خيمينيز والثاني في الدقيقة 83 عن طريق جودين، مع وجود تشويق وإثارة شديدين في مباراة اليوم مع الحماس المطلق من كلا الجانبين.

يعول يوفنتوس على نجومه المتألقين لتحقيق الفوز اليوم على رأسهم الدون رونادلو،الذي نجح الموسم الماضي في الدور ربع النهائي في تحقيق الفوز للريال بثنائية نظيفة في تورينو وانتهت مباراة الذهاب 3-صفر، وبعدها سجل هدف التأهل في الوقت القاتل بمباراة الإياب.