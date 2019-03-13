تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليون مجانا اليوم في دوري الأبطال| تفاصيل مباراة...

ننشر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليون مجانا اليوم الأربعاء، وذلك في ظل عرض عليكم تفاصيل مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم، في مباراة الإياب من مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا 2019، والتي ينزل من خلالها ليون الفرنسي ضيفا على برشلونة الإسباني، على أرضية ملعب الكامب نو، في مباراة حسم التأهل إلى مباريات دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019.

مباراة برشلونة وليون اليوم

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، مما يجعل مباراة برشلونة اليوم وليون، مفتوحة على كل الإحتمالات، حيث الفريق الفائز سيضمن التأهل مباشرة، فما نتيجة التعادل السلبي سيتجه من خلالها الفريقين إلى ضربات الجزاء، أما التعادل الإيجابي، يأهل الفريق الفرنسي ليون.

توقيت مباراة برشلونة وليون اليوم

بداية متابعة لقاء برشلونة وليون اليوم الأربعاء 13-3-2019، سيكون ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

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التوقيت البلد 20.00 بتوقيت غرينتش ولندن 21.00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب 22.00 بتوقيت مصر والسودان 23.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد 00.00 بتوقيت الإمارات وعمان

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون مباشرة

أما القناة الناقلة لمباراة اليوم بين البرسا وليون مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت HD2، وخصصت القناة معلقين من أجل التعليق على أحداث مباراة اليوم، وهما كل من المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وذلك على القناة الصوتية الأولى، فما سيتواجد على القناة الصوتية الثانية المعلق المصري علي محمد علي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليون مباشرة

في هذه الفقرة سنعرض عليكم ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم وليون في لقاء الإياب من دوري الأبطال 2018/2019.

القناة القمر الصناعي التردد قناة أرينا سبورت Eutelast 11512 قناة إدمان اربيذجان اوروبا ستار 1 11175 irib varzesh عرب سات 2C-2D-3A 11881 irib varzesh intelsat 902 11555

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