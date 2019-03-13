الأن “ Kora” ملخص واهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه| دوري أبطال أوروبا| السيتى الى دور الــ 8 بسبعة اهداف نظيفة مانشستر سيتي وشالكه يلا شوت حصري تقام مباراة إياب دور ال16 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 12/3/2019، مانشستر سيتي وشالكه الأسطورة ويستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره شالكه الألماني على ملعب الاتحاد، ويأمل المان سيتي في تكرار انتصاره من أجل التأهل، فيما يطمح شالكه في ضرب أحد المفاجأت وإقصاء منافسه من البطولة.

مانشستر سيتي وشالكه

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي وشالكه بي ان سبورت يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره شالكه في إياب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي وشالكهالأسطورة ويأمل الفريق السماوي في تحقيق انتصار كبير على أرضه ووسط جماهيره، كما يسعى لخطف بطاقة التأهل وتجنب المفاجأت في المباراة الحاسمة، مانشستر سيتي وشالكه تابع لايف ويطمح أصدقاء جوارديولا في تحقيق فوز مطمئن يتخطى به عقبة منافسه ويقفز به للدور القادم.

مانشستر سيتي وشالكه كورة 2 داي ويحتل مان سيتي صدارة الترتيب في البريميرليج برصيد 74 نقطة، مانشستر سيتي وشالكه كورة إكسترا وكان الفريق قد حقق الفوز على منافسه واتفورد في لقاء الجولة الماضية بالدوري بنتيجة 3-1 ، ويستعد الفريق لخوض لقاء ربع النهائى في كأس الاتحاد الإنجليزى أمام فريق سوانزى سيتي بعد أيام قليلة.

ملخص واهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه اليوم

بداية الشوط الاول

الدقيقه 35سيرجيو أغويرو يسجل هدف السيتى الاول من ضربة جزاء

الدقيقه ’38سيرجيو أغويرو يسجل الهدف الثانى للسيتى

الدقيقه ’42 اللاعب ليروي سانيه يسجل الثالث للسيتى

Advertisements

نهاية الشوط الاول بثلاثه اهداف للسيى على حساب شالكة

بداسة الشوط الثانى

الدقيقه 56 رحيم سترلينج يسجل الهدف الرابع للسيتى

الدقيقه 69 كرت اصفر للاعب أوليكساندر زينشينكو

الدقيقه 71 يسجل اللاعب برناردو سيلفا الهدف الخامس

الدقيقه ’78 فيل فودين الهدف السادس للمان سيتى

الدقيقه ’84غابرييل خيسوس الهدف السابع

تنتهى المباراة بسبعه اهداف نظيفة لصالح مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وشالكه اتش دي كورة تقام مباراة إياب دور ال16 في دورى الأبطال بين فريقى مان سيتي وشالكه يوم الثلاثاء 12/3/2019، مانشستر سيتي وشالكه جو فو كورة وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عر بتوقيت السعودية الدولى،مانشستر سيتي وشالكه كورة اون لاين وفي تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي غرينتش

مانشستر سيتي وشالكه هجمة مرتدة تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء الإياب في دور ال16 بدورى الأبطال بين فريقى مان سيتي وشالكه، كما تذاع المباراة على قناة hd2