كريستيانو رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي من أجل تلك الليالي "الساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي أن يوفنتوس تعاقد معه من أجل ليال "ساحرة" مثل الليلة التي قضاها الفريق بالفوز الثمين على أتلتيكو مدريد الإسباني والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس على أتلتيكو في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال ليتأهل إلى دور الثمانية في البطولة بالفوز 3 / 2 في مجموع المباراتين بعد الهزيمة صفر / 2 في مدريد ذهابا.

وأشاد رونالدو ، الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) لفريقه في المباراة ، بالأداء الرائع لفريقه في المباراة.

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وأضاف ، في تصريحات إعلامية بعد المباراة، :"هذا هو السبب وراء تعاقد يوفنتوس معي ، لأحاول مساعدة الفريق... أحاول تأدية واجبي. أشعر بالسعادة البالغة. كانت ليلة ساحرة".

كما أشاد رونالدو بأداء الفريق ، قائلا : "كانت ليلة ذات طبيعة خاصة. ليس فقط للأهداف ، ولكن أيضا بسبب التعامل الرائع للفريق مع المباراة. هذه هي عقلية الأبطال. إذا واصلنا العمل هكذا.... لم نفز بأي شيء بعد. ولكن هذا الفوز مصدر فخر وكبرياء. ونحن في حال جيدة".

وأضاف رونالدو أن يوفنتوس حقق الفوز وتأهل لدور الثمانية عن جدارة رغم قوة فريق أتلتيكو وصعوبة الفوز عليه. وأوضح : "فريقنا أيضا رائع وأظهر مدى جدارته بالتأهل".