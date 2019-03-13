جريزمان: أشعر بالذنب.. ورونالدو يصنع الفارق دائمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد أنه يتحمل ذنب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر فريقه بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس بهاتريك أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو بإياب دور الـ16 للمسابقة.

وقال جريزمان في تصريحات بعد المباراة: "كنا نعلم أن الأمر سيكون معقدًا هنا، قدمنا مباراة مثالية في لقاء الذهاب الذي انتهى (2-0) لكن لم نكرر الأمر".

وأضاف: "أشعر بالذنب قليلا لعدم نجاحي في الدخول بأجواء المباراة، لم يكن يومنا، لكني ما زلت أؤمن بهذا النادي، لقد فاتنا كل شيء اليوم وكان يوفنتوس الأفضل على كل المستويات سواء في الهجوم أو الدفاع".

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وأوضح: ""لم ندخل أجواء اللقاء ولم نقدم مستوانا المعهود. الجميع عانى من الاضمحلال. وكنت أولهم".

وأتم جريزمان تصريحاته بالحديث عن كريستيانو رونالدو قائلا: "إنه لاعب رائع، نعرف أن بإمكانه صناعة الفارق في كل مباراة، لم يسجل في لقاء الذهاب لكنه عاد في لقاء العودة وسنحت له ثلاثة فرص سجل منها جميعا".

وتألق رونالدو بشكل لافت حيث سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

يذكر أن يوفنتوس تغلب على أتلتيكو ليتأهل إلى دور الثمانية في البطولة بالفوز بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين، بعد الهزيمة بثنائية نظيفة في مدريد ذهابا.