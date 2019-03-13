قائد أتلتيكو مدريد: لم نجد وسيلة للتغلب على يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



اعترف دييجو جودين مدافع وقائد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بأن فريقه عجز عن إيجاد وسيلة للتغلب على مضيفه يوفنتوس ليخسر المباراة صفر / 3 ويودع دوري أبطال أوروبا.

وخسر أتلتيكو أمام مضيفه يوفنتوس في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال ليودع البطولة بالخسارة 2 / 3 في مجموع المباراتين بعد فوزه 2 / صفر على ملعبه ذهابا.

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وقال جودين إن اللاعبين هم أكثر من يعانون بعد مثل هذه المباريات.

وأوضح : "لم نستطع إزعاج يوفنتوس ولم نجد الوسيلة للتغلب عليه. دافعنا في المباراة لكنهم سجلوا الأهداف. لم نجد الرد الهجومي المناسب لتسجيل هدف. لم يفاجئنا مستوى يوفنتوس على الإطلاق. كنا نعلم أنها مباراة صعبة بغض النظر عمن يشارك في اللقاء".

وأكد اللاعب : "لم نجد إمكانية من الناحية الهجومية للتغلب عليهم. هاجموا بشكل جيد وقدموا مباراة ذكية. والآن ، علينا مواصلة العمل وتقديم كل ما بوسعنا حتى نهاية الموسم. نحن أكثر من يعاني".