بالفيديو.. عائلة كريستيانو بالمدرجات.. بكاء صديقته واحتفال نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 3 /صفر في إياب دور الستة عشر للبطولة.

ورصدت عدسات الكاميرات بكاء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو بالمدرجات عقب احرازه للهدف الثالث، بجانب احتفال نجله جونيور.

وتألق رونالدو بشكل لافت حيث سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

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وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.