خالد جلال يتحدث عن.. العودة للزمالك.. المثلث الناجح بالقلعة البيضاء.. وجروس الأنجح من لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الشعلة السعودي، إن مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا معه للعمل رفقة السويسري كريستيان جروس بالجهاز الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية مع تذبذب النتائج.

وأضاف جلال ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"أخبرت مسؤولي الزمالك إنني لا أرغب في العمل كمدرب مساعد بل كمدير فني.. وجروس في البداية لم يكن راضيًا بفكرة تواجد مدرب عام معه ولم يتصل بي أحد من الزمالك للعمل معه مؤخرًا".

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وأشار المدير الفني السابق للشعلة السعودي، إلى أن المدير الفني الأجنبي لا يسمع في معظم الأوقات للجهاز الفني معه سوى للأجانب؛ حيث تتواجد ثقة متبادلة بينهم.

وتحدث جلال عن مثلث ناجح مع الزمالك يساعد في ظهور الفريق بشكل جيد؛ حيث يتكون من طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما يوسف أوباما ـ الذي يشعر بالحزن لعدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني ـ.

وأتم مدرب الزمالك الأسبق حديثه بالإشارة إلى أن جروس هو الأنجح مقارنة بنظيره في الأهلي لاسارتي، قائلاً:"جروس يمتلك تلويفة رائعة من اللاعيبن ولكن لا أستطيع الحكم على لاسارتي بصورة مطلقة رغم أنه يسير بصورة جيدة ومشكلة الأهلي تتمثل في دفاعه وحارس مرماه".