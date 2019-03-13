تقرير.. كرر سيناريو 2016.. رونالدو أيقونة عودة تاريخية جديدة في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

مكررًا السيناريو التاريخي الذي قدمه بقميص ريال مدريد أمام فريق فولفسبورج الألماني بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد في البطولة القارية الأبرز على صعيد الأندية، وقاد يوفنتوس لعودة تاريخية على حساب أتلتيكو مدريد.

وخاض يوفنتوس مواجهة إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا وسط أجواء صعبة، بعدما خسر ذهابًا أمام أتلتيكو بهدفين نظيفين، إلا أن رونالدو لم يخيب آمال جماهير يوفنتوس التي عولت عليه كثيرًا لحسم المهمة الصعبة في بطولته المفضلة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدمًا بهدف من رأسية لرونالدو في الدقيقة السابعة والعشرين، وعزز النجم البرتغالي التقدم بهدف من رأسية جديدة في الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل لقطة الحسم عندما ترجم بنجاح ركلة جزاء إلى الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والثمانين.

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وقدم رونالدو نسخة جديدة من مشهد بطولته بقميص ريال مدريد أمام فولفسبورج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2015/2016، عندما خاض فريق العاصمة الإسبانية مواجهة الإياب في نفس الأجواء.

وخسر ريال مدريد ذهابًا بهدفين نظيفين، إلا أن النجم البرتغالي تكفل بدفع الفريق إلى الدور نصف النهائي، بعدما سجل ثلاثية معتادة في دوري الأبطال.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما رونالدو في الدقيقتين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، قبل أن يقدم مشهد الحسم بترجمة ناجحة لركلة حرة في الدقيقة السابعة والسبعين.

ولم تقتصر مشاركات رونالدو في مشاهد عودة تاريخية بدوري أبطال أوروبا على ملحمتي فولفسبورج وأتلتيكو مدريد، حيث شارك في أكثر من احتفالية أبرزها الفوز الكاسح لفريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدف أمام روما بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف ذهابًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2006/2007، وسجل رونالدو هدفين وصنع هدفًا في تلك المواجهة.