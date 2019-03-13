بالفيديو.. بعد الـ"هاتريك".. كريستيانو يرد على سيميوني بـ"احتفاله" المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بنفس الطريقة التي احتفل بها سيميوني المدير الفني لأتلتليكو مدريد الإسباني خلال ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 3 /صفر في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وبعد انتهاء المباراة، حرص كريستيانو رونالدو على الإحتفال مع الجماهير التي احتشدت بملعب المباراة، ورصدت الكاميرات احتفال رونالدو بنفس الطريقة المثيرة للجدل بعدما قام بها سيميوني في مباراة الذهاب.

وكان سيميوني أثار الجدل بإشارة خارجة خلال بأحد أهداف فريقه في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو 2 / صفر.

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وقال سيميوني في تصريحات سابقة :" قمت بهذه الإيماءة في مباراة لاتسيو مع بولونيا عندما كنت لاعبا، وفعلتها مرة أخرى لأظهر لجماهيرنا أننا لدينا شجاعة. لم أكن أستهدف الفريق المنافس، كنت أتوجه إلى جماهيرنا".

وأضاف :"اعترف أنها إيماءة ليس لطيفة، ولكنني شعرت أنني بحاجة لفعلها. كانت مباراة صعبة للغاية، قاتلنا بشكل قوي وقام دييجو كوستا بالعمل بشكل قوي رغم أنه ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة. كان يتعين علي أن أظهر ما أشعر به".

وأدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني بسوء التصرف في أعقاب الإيماءة التي صدرت منه خلال المواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

لكن المدرب أفلت من عقوبة الإيقاف، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو (22500 دولار) على سيميوني.