محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن القلعة الحمراء تساند الزمالك في مهمته الأفريقية وتتمنى بلوغه الأدوار النهائية في الكونفيدرالية.
قال فؤاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الأهلي ليس لديه غضاضة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون إلى يوم 20 مارس، موضحًا أن تأجيل اللقاء مرة أخرى لما بعد هذا الموعد شأن لجنة المسابقات لكن عامر حسين رئيس اللجنة أكد استحالة حدوث ذلك.
وأتم المتحدث باسم القلعة الحمراء إلى أن الأهلي ليس لديه أي مانع من تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون وليس طرفًا في الأمر من الأساس، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 15 ألف متفرج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لم نمانع تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. ونسانده بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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