مانجا: الحديث عن هبوط الاتحاد السكندري لا يليق باسم النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد نبيل مانجا، لاعب الاتحاد السكندري، إن الحديث عن احتمالية هبوط الفريق الأخضر الفترة الماضية لا يليق باسم النادي الكبير.

وأشار مانجا في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتحاد باسمه الكبير وبعد التدعيمات القوية في شهر يناير الماضي، من الطبيعي أن يحقق مركز متقدم وهذا هو هدف الفريق الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري نجح في الفوز على الجونة 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الجونة بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.