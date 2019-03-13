الدوري الفرنسي: سان جيرمان ينفض غبار الخروج الأوروبي برباعية في ديجون

تدارك باريس سان جيرمان آثار الخروج القاسي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالفوز خارج قواعده اليوم الثلاثاء، على ديجون بأربعة أهداف نظيفة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 18 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “الليغ آ”.

وعلى ملعب جاستون جيرارد، أنهى الباريسيون الـ45 دقيقة بثنائية في الدقيقتين 7 و40 وحملتا توقيع البرازيلي ماركينيوس والنجم كيليان مبابي على الترتيب.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ثالث الأهداف في الدقيقة 50، قبل أن يختتم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ رباعية المتصدر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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وكان بطل فرنسا ودع الأربعاء الماضي بطولة دوري الأبطال من دور الـ16 على الرغم من فوزه في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بهدفين نظيفين، إلا أنه سقط في عقر داره (1-3)، ليمنح “الشياطين الحمر” بطاقة التأهل لدور الثمانية.

ويعد هذا هو الانتصار السادس على التوالي لسان جيرمان في الدوري، الـ24 هذا الموسم، ليواصل الفريق تغريده خارج السرب بعد أن رفع رصيده لـ74 نقطة، مع تبقي مباراة أخرى مؤجلة له، وبفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه ليل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ديجون عند 21 نقطة في المركز الـ18.