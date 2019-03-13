أبطال أوروبا: رونالدو يسقط أتلتيكو ويقود يوفنتوس لدور الثمانية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0-3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفاً في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

انتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.