قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0-3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.
وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفاً في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.
وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.
انتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال أوروبا: رونالدو يسقط أتلتيكو ويقود يوفنتوس لدور الثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.