أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يلقن شالكه درساً كروياً ويهزمه بسباعية

لقن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني درساً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7-0 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2 ليصعد إلى دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 10-2. وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرخيو أجويرو (هدفان) في الدقيقتين 32، من ركلة جزاء والدقيقة 38، وأضاف ليروي ساني (هدفين) في الدقيقتين 43 و56، ثم سجل بيرناردو سيلفا هدفا في الدقيقة 71، وفيل فودين في الدقيقة 78، ثم اختتم غابرييل خيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.

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