شاهد.. كرستيانو رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي لأجل هذه المباريات الحاسمة

أعرب النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بعد بلوغ فريقه دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في إياب دور الــ16 من البطولة.

رونالدو سجل هاتريك للبيانكونيري في مباراة اليوم وقاد فريقه للذهاب إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وفي تصريحات عقب انتهاء المباراة قال كرستيانو رونالدو: "لقد تعاقد معي يوفنتوس لأجل هذه المباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا،

فهم يرغبون في التتويج بهذه البطولة الكبيرة".

وتابع: "قدمنا مباراة رائعة للغاية، ليست فقط على سبيل الأهداف وإنما الأداء أيضا فهي ليلة كبيرة ليوفنتوس وسنواصل ذلك للتويج بدوري أبطال أوروبا".

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واختتم "أتلتيكو مدريد فريق قوي، لكنننا الأفضل وكنا أحق بالفوز في المباراة".

شاهد هاتريك رونالدو :