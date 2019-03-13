تعرف على موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة بمشاركة محمد صلاح

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء على ملعب آليانز بألمانيا ، وذلك ضمن منافسات أياب دور الــ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويرغب المدرب الإلماني بخطف الفوز خارج ديارة والخروج بنتيجة إيجابية بمساعدة المصري محمد صلاح وباقي لاعيبي الفريق،بينما يسعي بايرن ميونخ بالتغلب علي الريدز مستغلًا وجودة علي أرضة وسط جمهوره.
موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ
من المقرر يكون موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
كما يكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
في حين يكون في تمامالساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ
تذاع مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة،
وذلك بتعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي.
جدير بالذكر إنهت مباراة الذهاب علي ملعب آنفيلد بإنجلترا بالتعادل السلبي بين ليفربول وبايرن ميونخ.
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