شاهد.. مانشستر سيتي يكتسح شالكه ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

سحق مانشستر سيتي نظيره شالكة الألماني بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الإتحاد" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأول للسيتي، في الدقيقة 35، عبر ركلة جزاء، ثم عزز أجويرو بالهدف

الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يسجل ساني الهدف الثالث في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني، أنفجر السيتي أمام شالكة بأربع أهداف، سجل رحيم سترلينج الهدف الرابع للسيتي، في الدقيقة 56،ثم سجل بيرناندو سيلفا الهدف الخامس في الدقيقة 71، بعدها سجل فيل فودين الهدف السادس، في الدقيقة 78، قبل أن يختم جابريل خيسوس الهدف السابع والأخير، في الدقيقة 84.

لتنتهي المباراة بفوز المان سيتي على شالكة بسباعية دون رد.

وكان قد أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز السيتي بثلاث أهداف مقابل هدفين.

شاهد الأهداف..

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