تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.
وسجل كرستيانو رونالدو "هاتريك" يوفنتوس في الدقائق 27، 48، 85.
وكان أتلتيكو مدريد نجح في الفوز في مباراةالذهاب بهدفين دون رد، لكنه لم يستطع الحفاظ على هذه النتيجة، ليتعرض لهزيمة ثقيلة يثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.
واستطاع كيلليني تسجيل هدف في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة لكن حكم المباراة ألغاه بدافع الخطأ على رونالدو بعد دفعه
واصل لاعبو البيانكونيري الضغط على الضيوف حتى جاءت الدقيقة 27 التي شهدت أولي أهداف اللقاء، بعد ذلك انحسرت الكرة في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول.
وفي الدقيقة 84 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعد عرقلة بيرنارديسكي، لينفذها كرستيانو رونالدو بنجاح على يمين حارس المرمي ويضيف الهدف الثالث لفريقه.
شاهد أهداف المباراة :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هاتريك كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لريمونتادا ساحقة على أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.