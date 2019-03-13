شاهد.. هاتريك كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لريمونتادا ساحقة على أتلتيكو مدريد

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.

وسجل كرستيانو رونالدو "هاتريك" يوفنتوس في الدقائق 27، 48، 85.

وكان أتلتيكو مدريد نجح في الفوز في مباراة

الذهاب بهدفين دون رد، لكنه لم يستطع الحفاظ على هذه النتيجة، ليتعرض لهزيمة ثقيلة يثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

واستطاع كيلليني تسجيل هدف في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة لكن حكم المباراة ألغاه بدافع الخطأ على رونالدو بعد دفعه

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لأوبلك حارس مرمي اتليتكو مدريد.

واصل لاعبو البيانكونيري الضغط على الضيوف حتى جاءت الدقيقة 27 التي شهدت أولي أهداف اللقاء، بعد ذلك انحسرت الكرة في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 84 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعد عرقلة بيرنارديسكي، لينفذها كرستيانو رونالدو بنجاح على يمين حارس المرمي ويضيف الهدف الثالث لفريقه.

شاهد أهداف المباراة :