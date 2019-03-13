شاهد.. كريستيانو رونالدو يضيف هدف يوفنتوس الثاني في أتلتيكو مدريد

تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لتصبح النتيجة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافساتإياب دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس في
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، ليبدأ اليوفي رحلة الريمونتادا بهدفي رونالدو.
شاهد الهدف الثاني :
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