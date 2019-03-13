مصر تتوج ببطولة الدورة العربية المدرسية لليد وتنس الطاولة

توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بقيادة مديره الفني محمد عادل، بطلًا للدورة العربية المدرسية بعد فوزه على المنتخب السعودي ٢٦-١٨ في المباراة الختامية للدورة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة الدولي.

ورفع المنتخب المصرى كأس الدورة المدرسية وسط حرص شديد من الجانب السعودى وباقي المنتخبات المشاركة على الاحتفاء بالطلاب المصريين تعبيرا عن الروح الرياضية التي سيطرت على الدورة.

وعقب نهاية المباراة قام المسئولون عن الدورة والاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية بتسليم الكئوس والميداليات للفائزين بحضور هشام السنجري رئيس

قطاع الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا، وتامر فكري مدير الدورة، ورانيا لاشين نائب رئيس اللجنة العليا، ومصطفى شوقي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ومازن القبيسي الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، ويحيى الصايدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، وعبدالحفيظ إيزام رئيس الاتحاد الجزائري، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ورؤساء الوفودالعربية المشاركة.

وجاء فى المركز الثالث للدورة منتخب الجزائر بعد فوزه علي نظيره اللبناني (32/23)، وحل المنتخب الإماراتى في المركز الخامس بعد فوزه علي نظيره الفلسطيني بنتيجة ٣٢- ١٦.

وعلى صعيد المنافسة فى تنس الطاولة، حصدت المصريات فريدة محمد ميدالية ذهبية، وآلاء يحي الفضية، وشهد سامح في المركز الثالث حاصده الميدالية البرونزية.

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وفازالجزائرى تشايشى عبد الباسط بذهبية منافسات الفردى، والثنائي المصرى يوسف محمد عبد الوهاب وزياد وليد الشوه بفضية والبرونزية علي الترتيب.

وعلى صعيد منافسة الناشئين توج المنتخب المصرى بذهبية، وحصد المنتخب اللبناني الميدالية الفضية، والميدالية البرونزية كانت من نصيب السعودية.

وفى إطار منافسات الطالبات فاز المنتخب المصري بذهبية الدورة، والمنتخب الجزائري حصد الميدالية الفضية، والمنتخب اللبناني بالبرونزية.