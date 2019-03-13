كلوب: ليفربول سيلعب مباراة للتاريخ أمام بايرن ميونيخ

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني، والتي من المقرر لها، مساء غد، الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ستكون صعبة.
وأشار كلوب أن بايرن ميونيخ فريق عالمي ولديه لاعبين مميزين، لذلك يرى أنها ستكون مباراة متفوحة، على عكس مباراة الذهاب.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ: " إنه تحدٍ نحن بحاجة للرتم ونحتاج الأشياء الصحيحة في الوقت الصحيح بايرن ميونخ فريق من الطراز الرفيع".
وأضاف " قبل 3 أسابيع أتوا إلى آنفيلد
وواصل "هم فريق عالمي مع لاعبين من الطراز العالمي، اظهروا لنا الكثير من الاحترام في المباراة الاولى ودافعوا بشكل كبير ، لم يلعبوا كره القدم التي يلعبونها عاده، أتوقع منهم ان يكونوا أكثر عدوانيه غدا ".
وأشار مدرب الريدز: "الخروج من الابطال لتعزيز فرص الفوز بالبريمرليج؟ لا اعتقد ان اي مدرب
وأستدرك: " كل شيء ممكن ان يحدث قبل شهر لم يكن أحد يتوقع تأهل اياكس و مانشستر يونايتد لكن كرة القدم تحدث بها امور غير واقعية".
وتابع "أحب ان اتي إلى أليانز أرينا، لقد فزت مع بروسيا دورتموند عندما كنت هناك، الضوء الأحمر للملعب بايرن ميونيخ دائما علامة بأن هناك مباراة كبيره جارية، أقول لجماهيرنا المسافرة لديهم فرصة، لا أريد أن أجعل جماهير البايرن يغضبون لكن إلى كل الجماهير المُسافرة أوّد أن أقول لكم لا تتردوا، أعطوا كل ما لديكم، يمكنكم جعل الأجواء صاخبة'".
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