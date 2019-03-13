شاهد.. مانشستر سيتي يضرب شالكه بثلاثية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وشالكه، بتقدم السيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الإتحاد" ضمن إياب

سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأول للسيتي، في الدقيقة 35، عبر ركلة

جزاء، ثم عزز أجويرو بالهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يسجل ساني الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وكان قد أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز السيتي بثلاث أهداف مقابل هدفين.

شاهد الأهداف..

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