شاهد.. يوفنتوس يتفوق على أتلتيكو مدريد بهدف كريستيانو رونالدو في الشوط الأول

انهى يوفنتوس الشوط الأول متفوقًا بهدف على ضيفه أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات إياب دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كرستيانو رونالدو هدف يوفنتوس في الدقيقة 27 منتوس على مجريات اللعب،

واستطاع كيلليني تسجيل هدف في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة لكن حكم المباراة ألغاه بدافع الخطأ على رونالدو بعد دفعه لأوبلك حارس مرمي اتليتكو مدريد.

واصل لاعبو البيانكونيري الضغط على الضيوف حتى جاءت الدقيقة 27 التي شهدت أولي أهداف اللقاء، بعد ذلك انحسرت الكرة في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول.

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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز اتليتكو مدريد بهدفين دون رد.

شاهد هدف يوفنتوس :