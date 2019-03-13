باريس سان جرمان يسحق ديجون بعد صدمة مانشستر يونايتد

في أول مباراة له بعد خسارته المدوية أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي وخروجه من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، سحق باريس سان جرمان مضيفه ديجون برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة من بطولة فرنسا الكرة القدم الثلاثاء.



وابتعد سان جرمان 17 نقطة في الصدارة عن ليل (74 مقابل 54) ويملك مباراة مؤجلة اضافية.



وبعد الخسارة الصدمة امام مانشستر يونايتد قرر أنصار سان جرمان "الالتراس" مقاطعة هذه المباراة لكن رئيس النادي القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي فيه البرتغالي انتيرو هنريكه كانا في مقدمة الحضور.



وافتتح البرازيلي ماركينيوس التسجيل لفريق العاصمة بعد مرور 7 دقائق بكرة رأسية اثر ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قبل ان يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من مسافة قريبة (40) معززا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 25 هدفا بفارق كبير عن زميله الاوروغوياني ادينسون كافاني وجناح ليل العاجي نيكولا بيبي ولكل منهما 17هدفا.



واضاف دي ماريا الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان (50) قبل ان ينهي المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن ضائع.



وتنتظر سان جرمان مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي مرسيليا الاحد المقبل على ملعب بارك دي برانس.



المصدر: فرانس برس