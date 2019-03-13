اونلاين | مُباراة مَجنُونة.. بث مباشر (يوفنتوس وأتلتيكو مدريد) 2-0 رابط يلا شوت يوفنتوس وأتلتيكو مدريد كورة لايف Remontada

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خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، حيث يصطدم فريق يوفنتوس الإيطالي بضيفه الثقيل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو على الأراضي الإيطالية، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019.

تنقل مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد مباشر عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وسوار الذهب، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل فريق يوفنتوس في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة.

ينتظر فريق أتلتيكو مدريد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة الدوري الإسباني بعد مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم، حيث يواجه فريق أتلتيكو مدريد في المباراة الأولى مضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

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في المباراة الثانية سوف يواجه فريق أتلتيكو مدريد مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق أتلتيكو مدريد ضيفه فريق جيرونا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق أتلتيكو مدريد وبين مضيفه فريق برشلونة.

وفي آخر 3 مباريات جمعت بين فريق يوفنتوس وبين نظيره فريق أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، فشل فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد في أي مباراة على الإطلاق، وفي مقابل ذلك نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما حسم التعادل بين فريق يوفنتوس وبين نظيره فريق أتلتيكو مدريد نتيجة مباراة واحدة.

على الصعيد التهديفي في آخر 3 مباريات جمعت بين فريق يوفنتوس وبين نظيره فريق أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، فشل فريق يوفنتوس في تسجيل أي هدف على الإطلاق في شباك نظيره فريق أتلتيكو مدريد، وفي مقابل ذلك نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك نظيره فريق يوفنتوس.

يُعتبر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل خمسة أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة فريقه.