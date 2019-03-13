اونلاين | mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

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mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

نوفر لكم بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، في المباراة التي تجمه بينهم مساء اليوم، الأربعاء، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

يدخل ليفربول إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن أعاد الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي متصدّر وحامل لقب الدوري الممتاز إلى نقطة بفوزه الأحد على بيرنلي 4-2 بفضل ثنائية لكل من فيرمينو ومانيه.

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

ورأى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب الذي اعتاد على مواجهة بايرن حين كان مدرباً لماينتس وبوروسيا دورتموند، أن هذه "الأهداف الأربعة (ضد بيرنلي) جيدة لكن ما علاقتها بميونيخ. لن يكون من السهل على الإطلاق أن نسجل هناك أربعة أهداف أيضاً".

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

ويعرف كلوب عما يتحدث لأن المدرب البالغ من العمر 51 عاماً حقق 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل 16 هزيمة في المباريات الـ30 التي جمعته ببايرن كمدرب لفريقه الحالي ليفربول أو ماينتس ودورتموند منذ المواجهة الأولى مع العملاق البافاري عام 2004.

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

وكانت أفضل أيامه ضد بايرن حين كان مدرباً لدورتموند بين 2008 و2015 حيث حقق 4 انتصارات مقابل تعادل و4 هزائم في 9 زيارات إلى ملعب النادي البافاري.

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mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

وخرج كلوب منتصراً من زيارته الأخيرة إلى "أليانز أرينا" في نيسان/أبريل 2015 حين فاز دورتموند بركلات الترجيح في نصف نهائي مسابقة الكأس الألمانية.

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

ويدرك كلوب أن على الفريق الذي يزور معقل النادي البافاري مع أمل الفوز أن يتمتع بثقة عالية و"نحن ليست لدينا أي مشكلة مع الثقة بالنفس، نحن في مزاج جيد".

معنويات مرتفعة في المعسكر البافاري

ويأمل جمهور ليفربول أن يجد نجمهم صلاح غريزته التهديفية القاتلة من أجل مساعدة "الحمر" على العودة من ميونيخ ببطاقة ربع النهائي، بعدما ما اكتفى المصري بهدف واحد في مبارياته الثمانية الأخيرة.

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

وفي معسكر النادي البافاري الذي يعود لقبه الأخير في المسابقة إلى عام 2013 في حين أن التتويج الأخير لليفربول يعود إلى عام 2005، ستكون المعنويات مرتفعة جداً أيضاً بعدما تصدر ترتيب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر بفارق الأهداف عن غريمه دورتموند بفوزه الكاسح السبت على فولفسبورغ 6-صفر، بينها ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أصبح بأهدافه الـ197 أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني، متفوقاً بفارق هدفين على البيروفي كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن الحالي وبايرن سابقاً.

mohamed salah مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر ليفربول اليوم في دوري الابطال رابط الاسطورة

ويأمل العملاق البافاري الاستفادة من الدفع المعنوي ومؤازرة جمهوره الغفير لكي يحجز مقعده في ربع النهائي للموسم الثامن توالياً.